Bayern-Statement nach Pokal-Blamage

Dayot Upamecano (4.) und Harry Kane (9./72./90.+3), der seine Ausbeute auf 15 Tore in zehn Bundesligaspielen schraubte, trafen für die Gäste und sorgten für die erste Dortmunder Niederlage in der Liga seit dem 1. April. Damals hatte der BVB, der seit fünf Jahren auf einen Bundesligasieg gegen die Bayern wartet, zum Einstand von Trainer Thomas Tuchel in München verloren. Der Vizemeister liegt damit bereits sieben Zähler hinter Leverkusen.