Bjelica wird Fischer-Nachfolger bei Union

Der frühere Bundesliga-Profi Nenad Bjelica ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, tritt der 52-Jährige die Nachfolge der Vereinsikone Urs Fischer an. Zuletzt hatte der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern Trabzonspor in der Türkei trainiert, verließ den Klub jedoch im Oktober nach nur sechs Monaten.