Bochum mit Stöger und Riemann

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim wieder auf Torwart Manuel Riemann (Rippenverletzung) und Kevin Stöger, der zuletzt krank war, zurückgreifen. Das kündigte Trainer Thomas Letsch am Freitag an.