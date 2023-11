Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – VfL Bochum 1848, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Heidenheim stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marnon Busch, Nikola Dovedan und Denis Thomalla für Adrian Beck, Eren Dinkçi und Jan Schöppner auf den Platz. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und der VfL Bochum 1848 spielten unentschieden.

Im Sturm des VfL stimmt es ganz und gar nicht: Elf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Nur einmal ging Bochum in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.