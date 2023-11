Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – VfL Bochum 1848 (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 15:30 Uhr trifft Heidenheim auf den VfL. Beim FC Bayern München gab es für den 1. FC Heidenheim 1846 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Gegen den 1. FC Köln war für Bochum im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.