Bundesliga: 1. FC Köln – FC Augsburg, 1:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Linton Maina vor 49.300 Zuschauern zum 1:0 für den 1. FC Köln. Für das 1:1 des FCA zeichnete Phillip Tietz verantwortlich (25.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Kevin Mbabu anstelle von Robert Gumny für Augsburg auf. Gleich drei Wechsel nahmen die Gäste in der 63. Minute vor. Niklas Dorsch, Mads Pedersen und Sven Michel verließen das Feld für Tim Breithaupt, Iago und Ruben Vargas. In der 66. Minute stellte der FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Davie Selke und Jan Thielmann auf den Platz und ersetzten Steffen Tigges und Mark Uth. Als Referee Christian Dingert das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.