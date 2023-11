Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt, 0:3 (0:2)

Eintracht Frankfurt legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Omar Marmoush aufhorchen (2./14.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Eintracht konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei den Gästen. Hrvoje Smolčić ersetzte Tuta, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Wenig später kamen Mario Götze und Nacho Ferri per Doppelwechsel für Marmoush und Farès Chaïbi auf Seiten von Frankfurt ins Match (74.). Der Treffer von Nacho Ferri aus der 82. Minute bedeutete vor 22.012 Zuschauern den Sieg für Eintracht Frankfurt. Gleich drei Wechsel nahm Union in der 83. Minute vor. Leonardo Bonucci, Sheraldo Becker und Christopher Trimmel verließen das Feld für Brenden Aaronson, Lucas Tousart und Kevin Volland. Letztlich fuhr die Eintracht einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch diese Niederlage fiel der 1. FC Union Berlin in die Abstiegszone auf Platz 16. In dieser Saison sammelte der 1. FC Union Berlin bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. Nach dem achten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Union im Klassement weiter an Boden.