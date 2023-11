Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin konnte in den letzten neun Spielen nicht punkten. Mit dem FC Augsburg kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Die neunte Saisonniederlage kassierte Union am letzten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim kam der FCA im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1).