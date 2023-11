Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig, 2:0 (0:0)

Josuha Guilavogui musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Danny da Costa weiter. Bis Schiedsrichter Bastian Dankert den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 67. Minute stellte Leipzig personell um: Per Doppelwechsel kamen Benjamin Šeško und Timo Werner auf den Platz und ersetzten Loïs Openda und Christoph Baumgartner. Die 30.100 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 76. Minute mit Toren. Erst dann brachte Jae-sung Lee Mainz mit 1:0 in Führung. Leandro Barreiro versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (80.). Gleich drei Wechsel nahm RB Leipzig in der 82. Minute vor. Xavi Simons, Kevin Kampl und Lukas Klostermann verließen das Feld für Emil Forsberg, Amadou Haïdara und Yussuf Poulsen. In den 90 Minuten war der 1. FSV Mainz 05 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als RB und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.