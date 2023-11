Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert der 1. FSV Mainz 05 das Tabellenende der Bundesliga. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 26 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FSV in dieser Saison.

Das Aufeinandertreffen des 1. FSV Mainz 05 mit RB steht unter klaren Vorzeichen. Während die Gäste in der Offensive beinahe nach Belieben treffen, haben die Hausherren in dieser Spielzeit ein handfestes Defensivproblem. Bei Leipzig sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ RB Leipzig das Feld als Sieger, während der FSV in dieser Zeit sieglos blieb.