Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin, 4:0 (1:0)

Álex Grimaldo brachte den 1. FC Union Berlin in der 23. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Nach nur 24 Minuten verließ Leonardo Bonucci vom Gast das Feld, Robin Knoche kam in die Partie. Zur Pause war Bayer 04 Leverkusen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Josip Juranović war nach Wiederbeginn Christopher Trimmel für Union im Spiel. Der Treffer von Odilon Kossounou aus der 57. Minute bedeutete vor den 29.387 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Bayer. In der 73. Minute legte Jonathan Tah mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des Spitzenreiters nach. Wenig später kamen Kevin Behrens und Robin Gosens per Doppelwechsel für David Fofana und Jérôme Roussillon auf Seiten des 1. FC Union Berlin ins Match (78.). Mit dem rechten Fuß baute Nathan Tella den Vorsprung von Leverkusen in der 83. Minute aus. Bayer 04 Leverkusen stellte in der 87. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Robert Andrich, Adam Hložek und Noah Mbamba für Exequiel Palacios, Victor Boniface und Florian Wirtz auf den Platz. Letztlich feierte Bayer gegen Union nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.