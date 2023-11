Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15:30 Uhr)

Union muss mit einer schwarzen Serie von acht Niederlagen im Gepäck auch noch bei Liga-Schwergewicht Bayer 04 Leverkusen antreten. Leverkusen strich am Samstag drei Zähler gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein (3:2). Am letzten Spieltag nahm der 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin.

Angesichts der guten Heimstatistik (5-0-0) dürfte Bayer 04 Leverkusen selbstbewusst antreten. Der Gastgeber führt das Feld der Bundesliga mit 28 Punkten an. Die Angriffsreihe von Bayer lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 30 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bayer ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet neun Siege und ein Unentschieden.

Auf fremden Plätzen läuft es für Union bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere drei Zähler. Die Gäste befinden sich derzeit im Tabellenkeller. 11:22 – das Torverhältnis des 1. FC Union Berlin spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die Hintermannschaft von Union ist gewarnt, im Schnitt trifft die Offensivabteilung von Leverkusen mehr als dreimal pro Spiel ins Schwarze. Eine lasche Gangart konnte man Bayer 04 Leverkusen in der bisherigen Saison nicht attestieren. 23 Gelbe Karten belegen, dass Bayer nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Bei Leverkusen sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Fünfmal in den letzten fünf Spielen verließ Bayer 04 Leverkusen das Feld als Sieger, während der 1. FC Union Berlin in dieser Zeit sieglos blieb.