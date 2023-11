Bundesliga: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach, 4:2 (3:2)

Per Rechtsschuss traf Rocco Reitz vor 81.365 Zuschauern zum 1:0 für Gladbach. Manu Koné beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (28.). Durch einen Linksschuss von Marcel Sabitzer kam Dortmund noch einmal ran (30.). Niclas Füllkrug glich nur wenig später für den Gastgeber aus (32.). Jamie Bynoe-Gittens traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Borussia Dortmund (45.). Die Pausenführung des BVB fiel knapp aus. Mit einem Wechsel – Tomáš Čvančara kam für Jordan Siebatcheu – startete Borussia Mönchengladbach in Durchgang zwei. Bei Dortmund kam zu Beginn der zweiten Hälfte Gio Reyna für Sabitzer in die Partie. In der 67. Minute stellte Borussia Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Donyell Malen und Salih Özcan auf den Platz und ersetzten Bynoe-Gittens und Emre Can. Malen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 4:2 für den BVB her (97.). Schließlich strich Dortmund die Optimalausbeute gegen die Borussia ein.