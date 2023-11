Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg, 4:0 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Tomáš Čvančara vor 45.308 Zuschauern zum 1:0 für die Gastgeber. Bevor es in die Pause ging, hatte Rocco Reitz mit dem rechten Fuß das 2:0 für Borussia Mönchengladbach parat (42.). Mit der Führung für die Borussia ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Nicolas Cozza kam für Rogério – startete Wolfsburg in Durchgang zwei. In der 64. Minute legte Honorat mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten von Gladbach nach. Mit dem rechten Fuß baute Alassane Pléa den Vorsprung von Borussia Mönchengladbach in der 71. Minute aus. In der 77. Minute stellte die Borussia personell um: Per Doppelwechsel kamen Christoph Kramer und Florian Neuhaus auf den Platz und ersetzten Manu Koné und Čvančara. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Felix Zwayer siegte Gladbach gegen den VfL Wolfsburg.