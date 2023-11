Bundesliga: Darmstadt 98 ohne Trainer Lieberknecht mit Nullnummer gegen Mainz 05

Kleines Lebenszeichen ohne den Chef: Darmstadt 98 hat seine Negativspirale in der Bundesliga in Abwesenheit von Trainer Torsten Lieberknecht gebremst.

Lieberknecht kümmerte sich daheim um seine Frau Simone, die zu Wochenbeginn einen Schlaganfall erlitten hatte. Sein Co-Trainer Ovid Hanjou vertrat ihn an der Seitenlinie. „Ich mache keinen Interims-Alleingang“, kündigte der an. Er sei die ganze Woche „im täglichen Austausch mit Torsten“ gewesen - und das solle auch während des Spiels vor 17.810 Zuschauern so bleiben.

Bundesliga: Siewert bleibt Trainer bei Mainz 05

Die 05er konnten ihren Aufwärtstrend nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche nur in Ansätzen fortsetzen, warten in der Fremde seit zehn Partien auf einen Dreier. „Uns hat im letzten Drittel Kreativität, Tiefgang und Tempo gefehlt“, haderte Sportdirektor Martin Schmidt bei Sky: „Das Unentschieden ist gerecht, am Ende waren die besseren Chancen sogar auf ihrer Seite.“