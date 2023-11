Bundesliga: FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim, 1:1 (0:1)

Wout Weghorst besorgte vor 28.260 Zuschauern das 1:0 für die TSG 1899 Hoffenheim. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Für das 1:1 von Augsburg zeichnete Ermedin Demirović verantwortlich (53.). In der 70. Minute stellte die TSG personell um: Per Doppelwechsel kamen Julian Justvan und Andrej Kramarić auf den Platz und ersetzten Ihlas Bebou und Finn Becker. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der FC Augsburg und Hoffenheim die Punkte teilten.