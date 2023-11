Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Heidenheim 1846, 4:2 (2:0)

Nichts zu holen gab es für den 1. FC Heidenheim 1846 beim FC Bayern München. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2. Der FCB ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Harry Kane glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Ligaprimus (14./44.). Mit der Führung für die Bayern ging es in die Halbzeitpause. In der 61. Minute stellte Heidenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Adrian Beck und Kevin Sessa auf den Platz und ersetzten Norman Theuerkauf und Lennard Maloney. Gleich drei Wechsel nahm der FC Bayern München in der 61. Minute vor. Thomas Müller, Dayot Upamecano und Serge Gnabry verließen das Feld für Eric Maxim Choupo-Moting, Raphaël Guerreiro und Mathys Tel. Vor 75.000 Zuschauern keimte beim 1. FC Heidenheim 1846 dank des Anschlusstreffers von Tim Kleindienst aus der 67. Minute noch einmal Hoffnung auf. In der 70. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Jan-Niklas Beste. Guerreiro traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für den FCB (72.). Kurz vor Ultimo war noch Choupo-Moting zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor der Bayern verantwortlich (85.). Als Referee Harm Osmers die Partie abpfiff, reklamierte der FC Bayern München schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich.

Die errungenen drei Zähler gingen für den FCB einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Bayern stets gesorgt, mehr Tore als der FC Bayern München (42) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Die Bayern sind noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist der FC Bayern München so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Wann bekommt der 1. FC Heidenheim 1846 die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den FCB gerät Heidenheim immer weiter in die Bredouille. Die Stärke von Heidenheim liegt in der Offensive – mit insgesamt 17 erzielten Treffern. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des 1. FC Heidenheim 1846 alles andere als positiv. Heidenheim ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.