Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCB will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen Heidenheim ausbauen. Letzte Woche gewann der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund mit 4:0. Somit nehmen die Bayern mit 26 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Der 1. FC Heidenheim 1846 siegte im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 und besetzt mit zehn Punkten den 13. Tabellenplatz.

Angesichts der guten Heimstatistik (4-1-0) dürfte der FCB selbstbewusst antreten. Mit nur sieben Gegentoren stellt der Gastgeber die sicherste Abwehr der Liga. Die Bayern weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist der FC Bayern München so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.