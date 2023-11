Bundesliga heute: Union - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Eintracht Frankfurt verlor die letzten beiden Auswärtsspiele gegen Union Berlin und konnte dabei kein eigenes Tor erzielen. Zudem blieb die SGE in den letzten beiden Spielzeiten nur beim 1. FC Köln ohne Punkte und Tore. Allerdings erzielte Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt im 71. Bundesligaspiel gegen Dortmund seinen ersten Doppelpack und traf erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Spielen.

Union Berlin in der Krise

Die Lage bei Union Berlin ist derzeit kritisch. Der Verein hat die letzten sieben Bundesligaspiele verloren, was einen neuen Negativrekord darstellt. Zudem hat Union Berlin in dieser Saison drei von vier Heimspielen verloren, das sind so viele Niederlagen wie in den drei Vorsaisons zusammen in 51 Spielen. Zuletzt blieb die Mannschaft dreimal in Folge zu Hause ohne Punkte und ohne Torerfolg. Mit nur sechs Punkten nach neun Spielen spielt Union Berlin die schwächste Saison der Vereinsgeschichte im Oberhaus.