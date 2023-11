Bundesliga: Sabitzer-Liebeserklärung an Ex-Verein

Sabitzer scheint also schon voll in Dortmund angekommen zu sein. Dabei wäre sein Weg im Sommer ein anderer gewesen, wäre es nach ihm gegangen, wie er nun im Gespräch mit The Athletic gestand. „Ich denke sehr gerne an meine Zeit bei Manchester United zurück“, sagte der österreichische Nationalspieler und fügte hinzu: „Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben.“