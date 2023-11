Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Borussia Mönchengladbach, 3:3 (1:3)

Die 34.700 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Lucas Höler brachte den SC bereits in der siebten Minute in Front. Für das erste Tor der Borussia war Jordan Siebatcheu verantwortlich, der in der 25. Minute das 1:1 besorgte. Alassane Pléa traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Gast (29.). Julian Weigl verwandelte in der 39. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Gladbach auf 3:1 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bei Freiburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jordy Makengo für Lukas Kübler in die Partie. In der 59. Minute stellte der Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Michael Gregoritsch und Noah Weißhaupt auf den Platz und ersetzten Merlin Röhl und Ritsu Dōan. Mit einem Rechtsschuss von Weißhaupt kam der Sport-Club Freiburg noch einmal ran (70.). Vincenzo Grifo sicherte dem SC das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Grifo den 3:3-Endstand her (96.). Borussia Mönchengladbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Freiburg noch ein Unentschieden.