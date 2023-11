Bundesliga: Sport-Club Freiburg – SV Darmstadt 98 (Samstag, 15:30 Uhr)

Darmstadt will nach vier Spielen ohne Sieg beim SC endlich wieder einen Erfolg landen. Jüngst brachte RB Leipzig Freiburg die fünfte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Das letzte Ligaspiel endete für den SV Darmstadt 98 mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den 1. FSV Mainz 05.

Darmstadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf des Gegners Platz hat der Gast noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der SV Darmstadt 98 auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Darmstadt ist deutlich zu hoch. 32 Gegentreffer – kein Team der Bundesliga fing sich bislang mehr Tore ein. Zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen stehen bis dato für den SV Darmstadt 98 zu Buche.