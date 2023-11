Bundesliga: SV Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Darmstadt will wichtige Punkte im Kellerduell gegen den FSV holen. Am vergangenen Spieltag verlor der SV Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum 1848 und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein. Den ersten Saisonsieg feierte Mainz vor Wochenfrist gegen RB Leipzig (2:0).