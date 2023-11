Bundesliga: SV Darmstadt 98 – VfL Bochum 1848, 1:2 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Takuma Asano vor 17.000 Zuschauern zum 1:0 für Bochum. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Fabian Nürnberger auf Seiten des SV Darmstadt 98 das 1:1 (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Asano traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den VfL Bochum 1848 (54.). Fabian Holland von Darmstadt bekam vom Referee die Rote Karte zu sehen (70.) In der 77. Minute stellte der VfL personell um: Per Doppelwechsel kamen Gonçalo Paciência und Tim Oermann auf den Platz und ersetzten Philipp Hofmann und Anthony Losilla. Am Ende punktete Bochum dreifach beim SV Darmstadt 98.