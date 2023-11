Bundesliga: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Bayer will die Erfolgsserie von sieben Siegen bei Werder ausbauen. Gegen Eintracht Frankfurt kam Bremen im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Leverkusen muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken.

Der SV Werder Bremen steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 23 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Nach elf absolvierten Begegnungen stehen für Werder drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem Konto. Die volle Punkteausbeute sprang für Bremen in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.