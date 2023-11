Bundesliga: SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr)

Werder trifft am Sonntag mit der Eintracht auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Das letzte Ligaspiel endete für Bremen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den VfL Wolfsburg. Letzte Woche gewann Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin mit 3:0. Damit liegt Frankfurt mit 17 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.