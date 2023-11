Bundesliga-Trainer vs. TV-Experten: "Passt nicht in die Scheinwelt"

Früher hätten Vereine höchstens über ihre Homepages informiert, „mittlerweile hat man Content-Marketing-Maschinerien, die absolut stark funktionieren“, so Bertling. Auf diesem Wege „kann ich meine Sachen, die mir wichtig sind, selbst ganz gut kommunizieren und brauche den Journalismus nicht.“ Das habe zur Folge, dass der Journalismus automatisch mitunter zu einem kleinen „Ärgernis“ werden könne: „Alles, was von außen kommt, wird dann als Kritik gesehen, wenn es nicht in die Scheinwelt passt.“