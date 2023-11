Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05, 1:1 (0:1)

Marco Richter traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Mainz (39.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die TSG 1899 Hoffenheim kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Ozan Kabak, Grischa Prömel und Marius Bülter standen jetzt Kevin Akpoguma, Florian Grillitsch und Pavel Kadeřábek auf dem Platz. Robert Skov vollendete in der 48. Minute vor 22.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung der TSG mit dem 1. FSV Mainz 05 kein Sieger gefunden.