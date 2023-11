Bundesliga: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, 2:1 (1:1)

Nach nur 28 Minuten verließ Mats Hummels von Borussia Dortmund das Feld, Ramy Bensebaini kam in die Partie. Per Rechtsschuss traf Niclas Füllkrug vor 54.000 Zuschauern zum 1:0 für die Gäste. Den Freudenjubel des BVB machte Deniz Undav zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Halbzeit nahm Dortmund gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Donyell Malen und Marco Reus für Julian Brandt und Karim Adeyemi auf dem Platz. Serhou Guirassy, der von der Bank für Jamie Leweling kam, sollte für neue Impulse bei Stuttgart sorgen (66.). Guirassy verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter und brachte der Heimmannschaft die 2:1-Führung. Wenig später kamen Woo-yeong Jeong und Leonidas Stergiou per Doppelwechsel für Enzo Millot und Maximilian Mittelstädt auf Seiten des VfB Stuttgart ins Match (88.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des VfB.