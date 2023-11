Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr)

Daheim hat der VfL Bochum 1848 die Form noch nicht gefunden: Die drei Punkte aus vier Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Insbesondere an vorderster Front kommt Bochum nicht zur Entfaltung, sodass nur zehn erzielte Treffer auf das Konto des VfL gehen.

Diese Begegnung lässt auf Tore hoffen, auch wenn beide Mannschaften vor allem durch Gegentreffer auffallen. So griff der VfL Bochum 1848 bisher 24-mal ins eigene Netz. Dagegen hatte Köln bisher 22-mal das Nachsehen in dieser Saison. Im Tableau trennen die beiden Teams lediglich drei Zähler. Nach zehn Spielen verbucht der 1. FC Köln einen Sieg, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen auf der Habenseite. Am liebsten teilt der VfL die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Bochum wie auch der FC haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.