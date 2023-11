Bundesliga: VfL Wolfsburg – RB Leipzig, 2:1 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 25.350 Zuschauern bereits flott zur Sache. Jonas Wind stellte die Führung des VfL Wolfsburg her (9.). Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. In Durchgang zwei lief Moritz Jenz anstelle von Sebastiaan Bornauw für den VfL auf. In der 52. Minute erzielte Yussuf Poulsen das 1:1 für Leipzig. Rogério traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Wolfsburg (66.). Wenig später kamen Fabio Carvalho und Nicolas Seiwald per Doppelwechsel für Christoph Baumgartner und Amadou Haïdara auf Seiten von RB Leipzig ins Match (83.). In den 90 Minuten war der VfL Wolfsburg im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als RB und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.