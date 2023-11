Bundesliga: VfL Wolfsburg – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Dem VfL steht gegen Leipzig eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. RB Leipzig siegte im letzten Spiel gegen den Sport-Club Freiburg mit 3:1 und liegt mit 23 Punkten weit oben in der Tabelle.

Wer RB besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierten die Gäste. Sieben Erfolge, zwei Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für Leipzig zu Buche.

Vor allem die Offensivabteilung von RB Leipzig muss der VfL in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Trumpft Wolfsburg auch diesmal wieder mit Heimstärke (3-1-1) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall RB (3-0-2) eingeräumt. Eine lasche Gangart konnte man dem VfL Wolfsburg in der bisherigen Saison nicht attestieren. 29 Gelbe Karten belegen, dass der Gastgeber nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Bei Leipzig sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ RB Leipzig das Feld als Sieger, während der VfL in dieser Zeit sieglos blieb.