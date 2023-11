Bundesliga: Weltmeister zählt den FC Bayern vor Kracher gegen Dortmund an

In der Bundesliga hat der FC Bayern noch kein Spiel verloren, liegt nur zwei Zähler hinter dem Tabellenführer Bayer Leverkusen zurück. Dennoch droht die Stimmung in München zu kippen - das liegt nicht zuletzt an dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2). Auch Jürgen Kohler sieht die Lage beim deutschen Rekordmeister vor dem Duell gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) angespannt.