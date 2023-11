BVB: Bericht enthüllt Brandrede von Watzke - Dortmund-Boss will Team wachrütteln

Im Vorfeld hatte Hans-Joachim Watzke sich angeblich mit einem Machtwort an die Spieler gerichtet. Einem Bericht der Bild zufolge stattete der Aufsichtsratsvorsitzende unter der abgelaufenen Woche der BVB-Kabine einen Besuch ab, um das Team wachzurütteln.

Richtungsweisende Wochen für den BVB

Gegen Gladbach drehte der BVB einen frühen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg.

„Wir haben erneut Comeback-Qualitäten gezeigt. Das brauchen wir nicht jedes Mal, ist aber auch ein Merkmal dieser Mannschaft in dieser Saison“, konstatierte Sportdirektor Sebastian Kehl im Anschluss.

Mit den verbleibenden zwei Gruppenspielen in der Champions League, dem Achtelfinale im DFB-Pokal in Stuttgart und richtungsweisenden Duellen in der Liga stehen den Dortmundern entscheidende Wochen bevor.