DFL: Wichtigste Sport-Themen für künftigen Investor tabu

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht vor ihrem zweiten Versuch für die Verpflichtung eines Investors offenbar noch erheblichen Klärungsbedarf im Lager der Klubs. Informationen der Sport Bild zufolge sicherten die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in einem 23-seitigen Papier den insgesamt 36 Klubs gut drei Wochen vor der geplanten Abstimmung am 11. Dezember über den angestrebten Deal für den Fall der benötigten Zwei-Drittel-Mehrheit vor allem zu, dass der künftige Geldgeber in sportlichen Belangen keinerlei Mitsprache erhalten werde.