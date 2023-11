Borussia Dortmund: Can fehlt als BVB-Kapitän wohl auch gegen Stuttgart - Comeback von Guirassy?

Kapitän Emre Can wird dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund womöglich auch im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart fehlen.

Es gebe noch „ein Fragezeichen“ hinter der möglichen Rückkehr des Mittelfeldspielers, sagte BVB-Trainer Edin Terzic, es werde „sehr, sehr eng“ für die Partie am Samstag (15.30 Uhr).

Borussia Dortmund: Can fällt wohl erneut aus

Can hatte vor zwei Wochen bei Newcastle United (1:0) einen harten Schlag auf sein Knie bekommen und fällt seitdem aus. Der 29-Jährige absolvierte am Donnerstag "Teile des Trainings", wie Terzic betonte. Man werde am Freitag schauen, "wie er sich fühlt und ob er das Ganze steigern kann".