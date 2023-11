FC Augsburg: Trotz Traumstart! Thorup übt Kritik

Der 53 Jahre alte Däne ist dennoch unzufrieden. Beide Male sei es seiner Mannschaft nicht gelungen, ein „clean sheet“ zu bewahren, also zu Null zu spielen, bemängelte er. „Wir müssen daran arbeiten“, sagte er deshalb vor dem Gastspiel am Samstag beim kriselnden 1. FC Köln.

Der kommende Gegner scheint wie geschaffen, erstmals seit dem 31. Spieltag der vergangenen Saison ohne Gegentor zu bleiben. Die Kölner haben trotz der meisten Flanken in der Bundesliga bislang erst sieben Treffer erzielt, so wenige wie sonst keine Mannschaft. Thorup aber will sich davon nicht ablenken lassen. „Für mich geht es nicht darum, ob Köln Erster ist oder Letzter, sondern wie wir uns auf dem Platz zeigen. Der Fokus liegt nur auf uns“, sagte er am Donnerstag.