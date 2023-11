FC Bayern: Bruchhagen mit Hoeneß-Ansage! "Uli, das gehört sich nicht"

Gar direkte Worte richtete Bruchhagen an den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters: „Das würde ich ihm auch sagen! Uli, das gehört sich nicht. Wenn du etwas mit dem Trainer zu besprechen hast, gehst du an die Säbener Straße, gehst in sein Büro und kannst alles mit ihm besprechen.“

Hoeneß hatte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, er habe in dem Moment mit Tuchel „darüber gesprochen, dass ich eine Sehnenentzündung habe und meinen Arm nicht mehr so gut heben kann.“ Die Begegnung sei „total harmlos“ gewesen, es sei „interessant, was in solche Bilder immer alles hineininterpretiert wird“.