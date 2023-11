FC Bayern: Hainer verteilt Sonderlob für Musiala

Der FC Bayern hat am Sonntagmittag seine Jahreshauptversammlung abgehalten (Zum Nachlesen im Ticker). Während der Präsidentenrede hat Herbert Hainer ein großes Lob an Jamal Musiala verteilt, der mit seinem späten Siegtreffer am 34. Spieltag der letzten Saison den Klub zur Meisterschaft geschossen hat.