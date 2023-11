FC Bayern immer besser unter Trainer Tuchel? Diese Statistik verblüfft

Seit Thomas Tuchels Amtsantritt beim FC Bayern sieht sich der 50-Jährige immer wieder mit Kritik auseinandergesetzt. Zwar gewannen die Bayern in der vergangenen Saison mit etwas Glück die Deutsche Meisterschaft, schieden jedoch jeweils im DFB-Pokal und in der Champions League im Viertelfinale aus.

Auch in dieser Saison mussten die Münchner bereits im DFB-Pokal die Segel streichen, in der Bundesliga und in der Champions League läuft es hingegen für Tuchel und Co. deutlich besser. Das belegt nun auch eine Statistik, die am Wochenende für Aufsehen sorgte.