Frankfurt: Trapp vor Rückkehr - Warnung vor Union

Nationalspieler Kevin Trapp wird am Samstag wohl ins Tor des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurückkehren. „Die Tendenz ist positiv, bei Trappo sieht es gut aus“, sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie bei Union Berlin (15.30 Uhr). Gleiches gelte für Mario Götze und Robin Koch, alle drei hatten zuletzt über Rückenproblemen geklagt.

Warnung vor Union

Toppmöller warnte derweil vor Union, das elf Pflichtspiele in Folge verloren hat. "Angeschlagene Boxer sind immer extrem gefährlich - aber sie werden auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Am Ende ist es ein Spiel mit offenem Ausgang." Gerade zu Beginn müsse seine Mannschaft hellwach sein und dürfe "nicht überrascht sein, wenn es in den ersten Zweikämpfen richtig scheppert".