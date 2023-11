Gladbach will Aufwärtstrend fortsetzen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach möchte den zarten Aufwärtstrend weiter fortsetzen. „In Sachen Zweikampfhärte fehlt uns noch etwas. Wir sind in einem Prozess. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Bereich einen Schritt nach vorne machen“, sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der fünfmalige deutsche Meister holte zuletzt vier Punkte aus zwei Begegnungen und kann mit einem Heimsieg an den dann punktgleichen Niedersachsen im Tabellenmittelfeld vorbeiziehen.