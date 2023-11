Grote: Gegen Augsburg nicht „alles auf links“ drehen

Union Berlins Interimscoach Marco Grote möchte für das wegweisende Spiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg nicht „alles auf links“ drehen. Vielmehr gehe es „in Nuancen darum, das ein oder andere in der Zusammenarbeit wiederzugeben, hervorzuholen und mit Inhalten zu paaren“, sagte der etatmäßige U19-Coach der Eisernen vor der Partie am Samstag (ab 15.30 Uhr) an der Alten Försterei.