Guirassy-Einsatz beim VfB noch fraglich

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss wohl bis zur letzten Minute um einen Einsatz von Toptorjäger Serhou Guirassy bangen. „Er hat am Donnerstag wieder ein Teiltraining mitgemacht. Ihm geht es soweit ganz gut, wir müssen trotzdem abwarten“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Es wird eine Punktlandung, wir müssen das Training am Freitag abwarten.“