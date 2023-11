Im Augsburg-Spiel: Uth Kandidat für FC-Startelf

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird möglicherweise mit Mark Uth in der Startelf im Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg auflaufen. Dies deutete Trainer Steffen Baumgart am Freitag an, hingegen will er beim ebenfalls nach langer Verletzung zurückgekommenen Jan Thielmann kein Risiko eingehen: „Mark ist eine Option für die Startformation, Jan nicht.“