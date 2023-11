"Kane ist komplett anders“: Dänische Ikone schwärmt von Bayern-Torjäger Harry Kane

Dänemark-Ikone Flemming Povlsen hat vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Kopenhagen in höchsten Tönen von Harry Kane geschwärmt. Wie der Europameister von 1992 im Interview mit der tz schilderte, habe er dem Engländer solch einen erfolgreichen Start in München nicht direkt zugetraut.

„Ich muss den Hut vor ihm ziehen. Was er beim FC Bayern schon geleistet hat, wie schnell er sich integriert hat - nicht viele englische Spieler, die in der Heimat super waren, habe es auch geschafft, ihren Stempel im Ausland aufzudrücken“, sagte Povlsen, der in Dänemark als TV-Experte tätig ist: „Nachdem Lewandowski gewechselt ist, habe ich mir gedacht, so eine Tormaschine finden sie nie mehr.“