Kein Sieg zum Karnevalsauftakt für den FC

Auch der Auftakt in die Karnevalszeit am Elften im Elften hat den 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga nicht beflügelt.

Hält den Punkt für Köln fest: Marvin Schwäbe

