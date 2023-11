Kohler adelt Kane: "Außergewöhnlich"

Jürgen Kohler (58) ist begeistert von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane (30). "Ich kannte ihn zwar aus England, ich wusste auch, dass er viele Tore in England gemacht hat - aber mich begeistert einfach sein Wesen, seine Bescheidenheit, seine Demut", sagte der Weltmeister von 1990 dem SID anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.