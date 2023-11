Müller gibt zu: Bayern nach Pokal-Blamage im Schockzustand

Thomas Müller hat mit der Pokal-Blamage des FC Bayern noch lange nicht abgeschlossen. „Der Stachel sitzt auch am Tag danach noch tief. Wir sind ehrlich gesagt immer noch geschockt“, gestand der Superstar des Rekordmeisters in seinem Newsletter.

Bayern hatte sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken verabschiedet. „Wenn man nach Niederlagen Gründe sucht, kann man immer viele finden. Am Ende war es ein Cocktail an Zutaten, die diese Sensation möglich gemacht haben“, befand Müller.

Müller: „Ein Tag Wunden lecken ist erlaubt“

Der Frust sei „da und verständlich“, meinte Müller in seinem am Donnerstag erschienen Schreiben an die Fans. Spätestens am Freitag müsse man den Frust aber „wieder abschütteln. Ein Tag Wunden lecken ist erlaubt und auch nötig, um die Tragweite einzufangen. Aber dann muss es weitergehen.“