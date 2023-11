Neuer verzichtet auf Länderspiele - Kampfansage an ter Stegen

Dabei unterstrich der Weltmeister von 2014 einmal mehr seine Ambitionen, wieder die Nummer eins werden zu wollen. Dies ist im Moment Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona. "Alles was kommt, ist Bonus, aber ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ. Ich werde antreten, um zu spielen. Ich will immer auf dem Platz stehen", sagte Neuer.

Die DFB-Auswahl trifft in ihren letzten Länderspielen des Jahres am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.